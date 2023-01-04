المشدد سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لـ3 متهمين بالاتجار في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، والسجن 6 أشهر عن التهمتين للارتباط.

أصدرت جنايات بنها الحكم، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وايهاب فاروق، محمد صبحي إبراهيم، ووكيل النيابة محمد صلاح الألفى، وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي.

إحالة المتهمين إلى جنايات بنها

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6199 لسنة 2022 جنح مركز كفر شكر بالقليوبية، المقيدة برقم 2523 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 11-8-2022، قام كل من: «محمد ص. ح.» 36 سنة، تاجر فاكهة، و«علاء ا.ف» 35 سنة، نقاش، و«محمود ا.ف.» 32 سنة، نقاش، وجميعهم مقيمين كفر الولجا بمركز كفر شكر، بحيازة مادة مخدرة.

المتهون حازوا مخدر الهيروين

أوضحت أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا «هيروين»، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش، وبندقية خرطوش"، وذخائر وصل عددها لـ7 طلقات، مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة البيان، دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.