محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة 

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدما نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة الدولة، والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم، وفقا للقانون.

وأكد «غراب» أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها

وشدد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفي إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، استعرض العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالي، منظومة التقنين؛ إذ جرى تحرير 22 ألفا و489 عقدا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1338، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين بلغ 26 ألفا و264 طلبا، وعدد الطلبات الجادة منها 17 ألفا و739، وغير الجادة 8425، وتواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من الطلبات المتبقية كافة.

لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة، أنه جرى عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي، وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

ونوه المحافظ إلى ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي، وفقاً للكتاب الدوري (241 ) لسنة 2022 لردع المخالفين، واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.