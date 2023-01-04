المشدد 15 عاما لقاتل زوجة شقيقه ببنها وسنة مع الإيقاف لزوجها

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم، بحبس عامل 15 عاما لقيامه بقتل زوجة شقيقه والشروع في قتل شقيقها، وسنة مع الإيقاف لزوجها، إثر خلافات عائلية بينهم.

وصدر الحكم في محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، حيث شهدت محكمة جنايات بنها إجراءات وتشديدات أمنية مكثفة بنطاق المحكمة.

إحالة المتهمين لمحكمة جنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3407 جنح قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 2383 كلي شمال بنها، أنه في يوم 13 أغسطس الماضي، أقدم كل من أحمد عبد العزيز ربيع، ترزي، وشقيقه محمود عبد العزيز ربيع، 43 سنة، على ارتكاب جريمتهما حيث قام المتهم الأول بالتعدي علي المجني عليها بضربات نافذة عدة مرات استقرت بالساعد الأيمن والمرفق لذات اليد، وطعنة استقرت بالجانب الأيسر لبطنها باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في قتل المجني عليها سعدة عفيفي مصطفي مرشد، زوجة المتهم الثاني.

تفاصيل مصرع زوجه علي يد شقيق زوجها ببنها

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجناية اقترنت بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، حيث شرع المتهم أيضا في قتل شقيقها المجني عليه، مصطفى عفيفي مصطفى مرشد، عمدًا، والذي ما إن ظفر به حتى كاله طعنتين بناحية الصدر باستخدام سلاح أبيض سكين أسقطته أرضًا مغشيًا عليه، قاصدًا قتله فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.

وأردف أمر الإحالة، بأن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني ودون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص سكين.

كما اشترك المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين، القتل العمد للمجني عليها سعدة عفيفي مصطفى مرشد، والشروع في قتل شقيقها المجني عليه مصطفى عفيفي.