«شلبي» يحقق 404 آلاف جنيه في أول أيام عرضه بالسينمات

في أول أيم عرض فيلم «شلبي» بدور العرض أمس، حقق 404 ألف جنيه، وهو من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

دور كريم محمود عبد العزيز بفيلم «شلبي»

الفيلم يدور في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية «شلبي» التي يجسدها الفنان كريم محمود عبدالعزيز، يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.

يعتبر فيلم «شلبي» الأول لـ كريم محمود عبدالعزيز بعد «كيرة والجن»، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، يتعرف كريم محمود عبدالعزيز على «روبي» خلال الفيلم، وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية.

أحداث فيلم «شلبي»

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي، بعد تعاونها سويا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

أبطال فيلم «شلبي»

ويضم فيلم «شلبي» مجموعة من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد نانسي صلاح ومحمد رضوان، من إخراج بيتر ميمي.