رئيس «النواب الليبي» يشيد بالقيادة المصرية: وقفت ضد التدخل الأجنبي في بلادنا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنّ مصر أمة مجيدة، وتمتلك قيادة فذّة وحكيمة وشجاعة، انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا وشعبها، ودعمتها لتجاوز أزماتها، ودافعت دون كلل أو ملل عنها، ودافعت بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا، ووقفت ضد التدخل الأجنبي في شؤونها.

قيادة مصرية حكيمة

وأضاف صالح، خلال بيان مشترك ألقاه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية من مقر البرلمان المصري، بثّته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر شجعت الليبيين على التقارب وتبادل وجهات النظر، واحتضنت وترعى أرضها الخالدة لقاءات مختلفة بين الأطراف الليبيين للدفع نحو توافق «ليبي - ليبي»، بهدف الوصول إلى حلول نهائية للانقسام السياسي الذي أثر سلبا على حياة المواطن الليبي.

إنهاء الصراع في ليبيا

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أنّ مصر تدفع باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع، وتشجع بشكل دائم ومستمر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتواصلت مع الجميع سياسيين وعسكريين وفاعلين اجتماعيين ووسطاء، ومهدت لكل الكفاءات واللقاءات من أجل الوصول إلى توافق «ليبي - ليبي»، ليكون ليبي المنشأ والصياغة والهدف وينهي حالة الصراع.