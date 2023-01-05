خبير مصرفي يكشف عن خسائر كسر الشهادة قبل 6 أشهر

قال الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا ماجد فهمي، إنَّ خسائر كسر الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب مرتفعة، ويتم احتساب نسبة من قيمة الشهادة تصل لـ3%، بالإضافة إلى استرداد الفوائد التي تم صرفها بالكامل.

عند كسر شهادة قبل 6 أشهر.. «اعرف هتخسر قد ايه»

أكد ماجد فهمي، أنَّه على الراغبين في كسر شهادة قبل 6 شهور من تاريخ الاكتتاب، ولو لـ شراء شهادة بعائد أعلى من نفس البنك المُصدر للأولى، التفكير جيدا، وحساب العائد والخسارة والمفاضلة بينهما.

تابع «فهمي»: «عند كسر شهادات قبل مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، معناه لم يمر فترة طويلة على الاكتتاب بالشهادة، وبالتالي صاحبها معرض لخسارة نسبة من قيمتها والفوائد بالكامل ويضاف لذلك غرامة تزيد نسبتها مع طول الفترة المتبقية على موعد الاستحقاق، ولابد أن يعي أنَّ شهادات الـ25% مدتها عام فقط وتم إصدارها لظروف مؤقتة وأغراض محددة».

استطرد الخبير المصرفي ورئيس البنك السابق، «عند كسر وديعة أو شهادة ثلاثية، على سبيل المثال، ومر على تاريخ الاكتتاب عام سيتعرض العميل لخسارة قد تتساوى غالباً مع العائد المتوقع من الاكتتاب في أخرى مرتفعة الفائدة مثل شهادات الـ 25% الجديدة».

يرى «فهمي»، لو الفائدة شهرية ولم يمر على الشهادة 6 أشهر من ثاني يوم عمل لتاريخ الاكتتاب، فمن حق البنك المُصدر للشهادة خصم نسبة معينة من قيمة الشهادة تتراوح بين «1 إلى 3%»، بالإضافة إلى استرداده الفوائد التي تم صرفها للعميل بالكامل.

نصح بأنَّه قبل اتخاذ قرار كسر شهادة قبل 6 شهور، بزيارة العميل للفرع للإجابة على سؤال؛ «هل سيحسب البنك غرامة على سحب قيمة الشهادة قبل موعد الاستحقاق «حتى لو تم ربط القيمة بشهادة جديدة بنفس البنك الذي تحمل صرف عوائد شهرية لفترة ما بناءاً على ربط الأموال المودعة بوعاء إدخاري لأجل محدد».

البنك الأهلي: كسر الشهادة قبل 6 شهور يعرضك للغرامة

يشار إلى إتاحة البنوك العاملة في مصر لحاملي الشهادات إمكانية استرداد أموالهم قبل موعد الاستحقاق، أي قبل نهاية مدة الشهادة، وذلك بمجرد مرور 6 أشهر بعد ثاني يوم عمل على تاريخ الاكتتاب.

ووفقاً لموقع البنك الأهلي المصري، فإنَّ العميل يمكنه طلب استرداد أمواله المودعة، أي قيمة الشهادة وحدها، قبل موعد الاستحقاق، وهو ما يُعرف بـ «كسر الشهادة».

تابع البنك، «إذا مر 6 أشهر بعد ثاني يوم عمل من تاريخ اكتتاب الشهادة، يسترد العميل قيمتها ويخسر الفائدة وحدها، وهذا بخلاف عدم استكمال الـ 6 أشهر فهنا يخسر العميل جزء من قيمة الشهادة نفسها بجانب العائد وتتوقف النسبة على المدة الزمنية التي مرت على تاريخ الاكتتاب».

أفادت البيانات المنشورة على موقع أكبر البنوك الحكومية، أنَّه عند كسر الشهادة خلال العام الأول، فإنَّ العميل يخسر كامل قيمة الفوائد بالإضافة إلى خصم 3% من قيمة الشهادة، فيما تقل قيمة الخصم إلى 2% عند كسر الشهادة خلال العام الثاني و1% فقط عند الكسر خلال العام الثالث.