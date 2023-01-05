مدير مديرية التعليم في الإسكندرية يترأس وفدا لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

ترأس الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، مساء اليوم الخميس، وفدًا لتقديم التهنئة للأقباط في الكنيسة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد، بحضور محمد السني، رئيس مجلس الأمناء في الإسكندرية، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، وكان في استقبال الوفد القمص إبرام إميا، وكيل البابا في الإسكندرية، والقس بولس عوض، أمين مساعد بيت العائلة المصرية، ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية.

«أبو زيد»: المصريين جميعهم نسيج واحد

أوضح «أبو زيد» أن المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها، مضيفا أنها أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأضاف خلال بيان مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنا للأمن والاستقرار، متابعا أن المسيح رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التي ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.