ضبط 17 طن أرز في حملة على مخازن الجملة بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار جهود التفتيش وضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بمشاركة كافة الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

حملة مفاجئة على مخازن السلع بالقليوبية

جاء ذلك خلال الحملة المُفاجئة التي قادها محافظ القليوبية للتفتيش على مخازن تجار الجملة لمجابهة احتكار السلع بغرض حجبها لزيادة سعرها على المواطنين، والتي أسفرت عن ضبط 17 طن أرز مجهولة المصدر في أحد المخازن.

وتضمنت حملة المحافظ المرور على عدد من مخازن تُجار الجملة بعزبة أبو حشيش بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها، وقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، وتم ضبط 17 طن أرز بمخازن تُدار دون ترخيص ومجهولة المصدر.

التحفظ على الكمية المضبوطة

وأصدر «الهجان» تعليماته بالتحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحرير محضر لمتعهد توزيع الدقيق للمخابز تم ضبطه أثناء المرور على طريق قرية ميت كنانة لعدم انتظام سجل حركة الدقيق.

وصرح محافظ القليوبية أنه تم ضبط 56 طن أرز خلال حملاته التفتيشية المُتتالية، مُشدداً على تجار الجملة بضرورة الالتزام بتوزيع جميع السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين على المولات وتُجار التجزئة، وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة، لعدم تعرضهم للغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز الـ5 ملايين جنيه، طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تم التنبيه بعدم زيادة الأسعار لعدم وقوعهم تحت المُسائلة القانونية.

تكثيف الحملات الرقابية

فيما كلف المحافظ مديرية التموين باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية بصفة يومية لضبط التُجار محتكري السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، علاوة على المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية واستقرار الأسعار بالأسواق من خلال غرف العمليات.