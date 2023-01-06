ضبط أجنبي بالقاهرة بتهمة الإتجار في العملة خارج السوق المصرفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة بمزاولة نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ويتخذ من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على عملات أجنبية وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.