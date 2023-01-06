إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لمدة 3 أيام لسوء الأحوال الجوية

قررت سلطة الطيران المدني إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الجمعة، لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وعدم وضوح الرؤية، وفق ما صرح به أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سوء الأحوال الجوية

وأشار رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن سلطة الطيران المدني قررت إلغاء رحلات البالون الطائر اليوم ومن المحتمل أيضا إلغاؤه يومي السبت والأحد، على أن يعود للعمل الاثنين المقبل، نظرا لنشاط سرعة الرياح والشبورة واتجاهات الرياح نحو الشرق، وذلك وفق ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية وبرج المراقبة بالمطار، ما قد يهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.

ويعد البالون الطائر من أهم الأنشطة السياحية في الأقصر، وتنفرد به على مستوى الجمهورية، كما يحتل المركز الثالث عالميا، ويستقله السياح لمشاهدة الأماكن السياحية والطبيعية بالمحافظة من الأعلى.

انطلاق رحلات البالون الخامسة صباحا

وتقلع رحلات البالون الطائر يوميا، من أمام معبد حتشبسوت في تمام الخامسة فجرا، وتهبط آخر الرحلات في تمام السابعة صباحا، قبل نشاط الرياح، وتسغرق رحلة البالون الواحدة حوالي 35 دقيقة.