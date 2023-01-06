احذر امتلاك هذا الجهاز في بيتك.. عقوبته تصل إلى غرامة 5 ملايين جنيه

يعاني عدد كبير من مستخدمي خدمات الاتصالات من سوء الخدمة في بعض الأماكن، دون معرفة السبب الحقيقي لهذه المشكلة، رغم ضخ شركات الاتصالات مليارات الجنيهات خلال السنوات الثلاث الماضية لتحسين الخدمة، وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت، لتصبح مصر الأولى إفريقيًا بسرعة 45 ميجابت/ ثانية، بعد أن كانت في المرتبة 40 في بداية عام 2019، وإنشاء 2930 برجًا محمولًا لتحسين جودة الخدمات بزيادة 30% عن العام السابق.

اعتماد المواطنين على أجهزة مقوي شبكات موبايل repeater

وبحسب خبير الاتصالات المهندس أحمد حنفي، فإن السبب في ضعف خدمات الاتصالات في مصر يرجع إلى اعتماد المواطنين على أجهزة مقوي شبكات موبايل تسمى «repeater» غير معتمد، يتم استخدامه بطرق غير مشروعة وغير مصرح بها قانونًا، ما يتسبب في تحسين الخدمة لدى من يركبه، لكنه يؤثر على باقي المنطقة بشكل سلبي ويضعف الخدمة نتيجة تداخل التردادت الخاصة بشركات المحمول.

وأضاف «حنفي» لـ«الوطن»، أن جهاز تنظيم الاتصالات يزيل بشكل دائم شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل، التي تسمى «repeater» من المناطق التي تعاني من ضعف الخدمة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات.

عقوبة تصل إلى 5 ملايين جنيه

وأكد «حنفي» أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن موافقة مجلسي الشيوخ والنواب على مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، التي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم و7 كم.

حل المشكلة

ولحل مشكلة سوء الخدمات، أكد «حنفي» أن الأمر يتلخص في التقدم بشكوى رسمية للشركة مقدمة الخدمة، وفي حالة عدم حلها يتواجه المواطن إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي بدوره يعمل على حل المشكلة فورًا مع الشركة مقدمة الخدمة.

وحذر خبير الاتصالات من الشبكات غير المرخصة لها، التي لا تتطابق مع معايير الجودة التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات، التي جرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.