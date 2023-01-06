عاجل.. تعطل معدية محملة بالركاب في النيل ببني سويف.. ولانشات لنقل المواطنين

تعطلت معدية نيلية بقرية كفر المناشي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، منذ قليل، حيث توقفت أثناء سيرها بوسط النيل، ما تسبب في حالة من القلق بين الركاب، قبل أن يتم الدفع بعدد من اللانشات الخاصة لنقل الركاب إلى الجانب الشرقي من النيل، وسط محاولات لسحب المعدية.

توقف معدية تقل ركابًا وسيارات وسط النيل

البداية كانت بعد دقائق من إبحار معدية نيلية خاصة يستقلها ركاب وسيارات من الجانب الغربي من النيل أمام قرية كفر المناشي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حيث تفاجأ ركابها بتوقفها وسط النيل، قبل أن يتبين شحوطها بشكل مفاجئ، حيث دخل الأهالي في حالة قلق.

لانشات لنقل الركاب إلى الجانب الشرقي من النيل

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات الوحدة المحلية لمركز ببا إلى مكان البلاغ، حيث جرى الاستعانة بعدد من اللانشات النهرية لنقل الركاب إلى الجانب الشرقي من النيل بعد طمأنتهم، فيما تجرى أعمال سحبها إلى الشاطئ لصيانتها.

الوحدة المحلية: عُطل بسيط وجرى نقل الركاب دون مشاكل

وقال المحاسب مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، إن عطلًا بسيطًا ناتج عن شحوط تعرضت له معدية تابعة للأهالي كانت تقل ركابًا وسط النيل وجرى نقل الأهالي بناء على رغبتهم بواسطة لانشات بدون مشاكل، وجار إصلاح العطل بمعرفة المختصين.

بلاغ بشحوط معدية في نيل بني سويف

وكانت أجهزة الأمن انتقلت إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين شحوط معدية بنهر النيل على متنها عدد كبير من الركاب وسيارات نقل وربع نقل وملاكي ودراجات نارية، وتم نقل الركاب بمعرفة قوات قسم البيئة والمسطحات المائية للشاطئ الشرقي عن طريق لانشات تابعة لهم.

وتمكنت قوات البيئة والمسطحات المائية بالاستعانة بلانش لإنقاذ الركاب، وقامت أيضا بالاستعانة بأحد الوحدات النهرية من سحب المعدية إليها إلى الشاطئ الغربي بما عليها من سيارات دون حدوث ثمة خسائر أو تلفيات.

وكلفت الأجهزة الأمنية، قسم البيئة والمسطحات المائية والرقابة النهرية، لإعادة فحص المعدية النهرية فنيا.