حبس متهم بالإتجار في العملة بالقاهرة.. العقوبة تصل للسجن 10 سنوات

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بالإتجار في العملة خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمّ ضبطه يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتخذ من دائرة قسم التجمع الأول مسرح لنشاطه الإجرامي، وأمرت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم والواقعة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية

وفي هذا الصدد، عقب ياسر سيد المحامي بالنقض، قائلًا إنَّ قانون العقوبات حدد عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة، وأنَّه حسب نص المادة 126 من القانون، «يعاقب بـ السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.

غرامة تعادل قيمة المبلغ

وأضاف الخبير القانوني أنَّ «كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

السجن 10 سنوات

وأوضح أنَّ العقوبة الجديدة المتخصصة بتغليظ العقوبات، لنشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، رقم 126 مكرر، التي نصت على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وتقع عليه غرامة تساوي المبلغ محل الجريمة»، وذلك لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، كما تنص المادة على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ بمحل الجريمة.