سعر أصغر هاتف بمصر.. مميزات عديدة في حجم عقلة الإصبع

يبحث العديد من الأشخاص في عالم الهواتف، ويتطلعون إلى معرفة الأسعار المختلفة قبل شراء ما يلزمهم، وتوجد بعض الهواتف بأسعار مميزة في الأسواق.

ويوجد هاتف يتميز بصغر حجمه كثيرا طرحته شركة نوكيا، بسعر مميز للراغبين في الإمساك بشيء صغير لهم أو لأطفالهم.

وفي السطور التالية، نعرض سعر أصغر هاتف في مصر، وفقا لما ذكره أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

سعر أصغر هاتف في مصر

يتراوح سعر أصغر هاتف في مصر بين 380 إلى 450 جنيها.

مميزات الهاتف الصغير من نوكيا

يتميز بصغر حجمه ويستطيع الشخص أن يضعه في محفظته أو سلسلة مفاتيحه حيث يصل حجمه إلى 6.5 سم في 2.2 سم.

يوجد به خطين موبايل.

كارت ميموري.

يشغل Mp3.

سجل مكالمات.

ذاكرة كبيرة.

يوجد به منبه.

يتميز بقدرته على تجميع الشبكة في الأماكن التي لا توجد بها إشارة قوية.

إمكانية تسجيل المكالمات بشكل تلقائي.

إمكانية تغير الأصوات صوت رجل – صوت بنت – صوت طفل.

إمكانية استخدامه كسماعة بلوتوث لموبايل آخر.

بطارية لا تنفذ سريعا وتستمر لفترات طويلة جدا.