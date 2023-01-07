18 يوما عطلات رسمية في 2023.. تبدأ غدا وتنتهي 6 أكتوبر المقبل

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، عن العطلات الرسمية 2023، التي تصل إلى 18 يوما، بعضها متعلق بالأعياد الدينية، وأخرى للعمال إضافة إلى مناسبتين لأعياد القوات المسلحة والشرطة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي العطلات الرسمية 2023.

العطلات الرسمية 2023

- إجازة الأحد 8 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

- إجازة الأربعاء 25 يناير، بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

- إجازة الاثنين 17 أبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم.

- إجازة من الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

- إجازة الثلاثاء 25 أبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

- إجازة الاثنين 1 مايو، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

- إجازة من الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

- إجازة الجمعة 30 يونيو، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

- إجازة الأربعاء 19 يوليو، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- إجازة الأحد 23 يوليو، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- إجازة الأربعاء 27 سبتمبر، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

- إجازة الجمعة 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).