بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بينهم طفلان في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 10 أشخاص بينهم طفلان، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة «تمناية» أمام مساكن قرية تونا الجبل الجديدة، بالطريق الصحراوي الغربي، في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب سيارة بتونا الجبل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «9465 هـ م س - تمناية»، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مساكن تونا الجبل الجديدة بمركز ملوي.

نقل 10 مصابين لمستشفى ملوي

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة كل قاعود عيد عبد الله 51 عاما، وابنته أسماء 22 عاما، وقانوعة جمعة محمد 67 عاما، ودعاء ممدوح محمد 22 عاما، وشقيقتيها هاجر 16 عاما، وأسماء 24 عاما، وصباح محمد حسن 22 عاما، وآدم محمد عشم، عامان، ونبيلة حسن محمد 22 عاما، قصي هشام عمر، عامان، وجميعهم يقيمون في مركز ديرمواس.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفى مركز ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.