ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب بميناء بورسعيد إلى 11 ألفا في يومها الثاني

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ارتفاع أعداد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي إلى 11 ألف زائر، في يومها الثاني بخلاف الأطفال وكبار السن

وأشار أن المكتبة العائمة استقبلت زائرين من أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي بشكل مشرف.

برنامج ثقافي فني

وأشار محافظ بورسعيد الى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة في ميناء بورسعيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد، فضلا عن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتا لأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري بين الزائرين، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى.

مواعيد استقبال الزائرين

يذكر أن سفينة «logos hope» بدأت في استقبال الزائرين الخميس الماضي من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، كما تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير، مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه هناك تنسيق متواصل بين المرور ورؤساء الأحياء، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة.

وكان محافظ بورسعيد قد تفقد سفينة الكتب أمس والتقى بطاقم عملها والزائرين للتأكد من انتظام سير الأعمال داخلها، وتقديم كافة سبل الراحة للزائرين، كما شهد حفل فني للترحيب بسفينة لوجوس هوب في ساحة مصر.