حقيقة ظهور رونالدو بملابس علاء الدين في السعودية.. «احتفال بعيد ميلاد»

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، وهو يرتدي زي علاء الدين، وزعم البعض أن الصورة للنجم البرتغالي بعد تعاقده مع نادي النصر ووجوده في السعودية، وأثارت انتشارًا وتفاعلًا.

حقيقة صورة رونالدو بزي علاء الدين

وحقيقة صورة رونالدو بزي علاء الدين كانت منذ عام 2020 وليست حديثة، ونشرها النجم البرتغالي عبر صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام» وخاصية الصور القصيرة «ستوري» أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنيه، وأعيد نشرها بعد تعاقده مع النصر السعودي.

وخلال أحداث مباراة النصر السعودي الأخيرة بالدوري أمام نادي الطائي والتي انتصر فيها النصر بهدفين مقابل لا شيء، حضر كريستيانو رونالدو المباراة من المدرجات، ونشر نادي النصر السعودي على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مقطع فيديو أثناء متابعة رونالدو لمباراة فريقه، بعد أن تجوّل في أروقة ملعب مرسول بارك قبل دخول اللاعبين، ثم توجّه إلى المنصة ليشاهد الفريق ويدعمه خلال مجريات الشوط الأول.

تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو

وكان نادي النصر السعودي أعلن عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صفقة تاريخية للأندية العربية، بتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واستقبله النادي باحتفال ضخم هو أسرته، وبعد التعاقد مع النجم البرتغالي زاد عدد متابعين نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة معظم دول العالم لمباريات الدوري السعودي.