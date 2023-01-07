لأول مرة منذ عامين.. انكماش 50% من قطاع الخدمات في أمريكا

بعد فترة نمو استمرت 30 شهرا، سجل قطاع الخدمات المهيمن في الولايات المتحدة الأمريكية، انكماشا لأول مرة منذ عامين خلال ديسمبر 2022، كما تراجع النشاط التجاري.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن قطاع الخدمات الأمريكي:

- انخفض مؤشر معهد إدارة الإمداد للخدمات إلى ما دون عتبة 50%.

- شكل الانكماش مفاجأة لخبراء الاقتصاد.

- يساهم القطاع في ثلثي أكبر اقتصاد في العالم.

- استمر فى النمو على الرغم من حملة الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف الطلب والسيطرة على التضخم.

- يبدو أن تأثير معدلات الفائدة الأعلى بدأت آثارة تظهر على القطاع.

تأثير معدلات الفائدة الأعلى بدأت آثارة تظهر على القطاع

فيما أوضح رئيس لجنة المسح في معهد إدارة الإمداد للخدمات أنتوني نيفس، أن مؤشر الخدمات أنهى فترة نمو استمرت 30 شهرا، وسجل انكماشا لأول مرة منذ شهرين متتاليين مع قراءات أقل من 50% في أبريل ومايو 2020 وفقا لشبكة العربية.

وأوضح أنه على الرغم من عمليات تسليم الجهات الموردة أسرع في ديسمبر مع تراجع حدة المشاكل اللوجستية، تقلّص التوظيف نتيجة مزيج من تراجع التوظيف بسبب الضبابية الاقتصادية، وعدم القدرة على ملء الشواغر.

وأشار إلى أن موسم العطلات ساهم في تواصل نمو النشاط التجاري وإن كان بوتيرة أبطأ، منوها بأن قطاعي العقارات والترفيه كانا من بين القطاعات التي سجّلت تراجعا في الطلبات الجديدة الشهر الماضي.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة على الدولار

فى السياق لفتت تعليقات المستطلعين إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة بالنسبة للرهون أدت إلى تباطؤ المبيعات بشكل كبير، بينما تراجعت الطلبات أو ألغيت في بعض الحالات بحسب مسح للمعهد

يشار إلى أنه فب منتصف ديسمبر الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية، 50 نقطة أساس.