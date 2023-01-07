مصرع تباع سقطت عليه 10 أطنان قمح أثناء تفريغه الحمولة بأكتوبر

لقى تباع مصرعه، أثناء فتح جوانب سيارة نقل محملة بالقمح لتفريغه، سقط عليه نحو 10 أطنان، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة تلقي اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى الجابري، بوصول مصطفى عبده 27 سنة تباع ومقيم المنوفيه جثه هامدة، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثان بالتوجه إلى مكان الواقعة.

10 أطنان أعلى المتوفى

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع «مختار. أ» 57 سنة، سائق مقيم البحيرة، الذي قرر بأنه حضر اليوم رفقة المتوفى لتفريغ حمولة قمح، تزن 65 طنا بداخل كونتينر، وفور فتح جوانب السيارة لإنزال الحمولة، سقط كمية أعلى المتوفى، وقام على الفور بإحضار بعض العاملين بالمطحن محاولين إخراجه من أسفل الحمولة، وقد استغرق ذلك نحو عشر دقائق، حتى تمكنوا من إخراجه من أسفل الحمولة، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.