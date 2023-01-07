احتفاء واسع بـ«الوطن»: عدد «المسيح» استثنائي وتاريخي

تحت عنوان «المسيح.. رسالة المحبة الخالدة» جاء عدد «الوطن» اليوم 7 يناير 2023 ليمثل علامة فارقة فى مسيرة جريدة الوطن، بتخصيصها عدداً «استثنائياً وتاريخياً» عن السيد المسيح، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وفور نشر العدد وتوزيعه فى الأسواق، مساء أمس الأول، ونشر محتواه على الموقع الإلكترونى وصفحة «الوطن» على السوشيال ميديا، تنوعت الإشادات بالعدد من مختلف القطاعات والشخصيات العامة، حيث أشادت الكنائس المصرية بالعدد الذى حمل فى افتتاحيته مقالاً للبابا تواضروس الثانى، إضافة إلى مقالات عدد من الشخصيات الكنسية الرفيعة، من بينهم الدكتور أندريه زكى، والأنبا إبراهيم إسحق، والأنبا إرميا والأب إبراهيم فلتس.

كما أشاد مثقفون ومفكرون وإعلاميون بالملف، من بينهم أحمد الطاهرى رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى والروائى يوسف القعيد وغيرهما، فيما استعرضت عدة قنوات فضائية صفحات العدد على شاشاتها وفى أبرز برامجها وعلى صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها.

ويأتى عدد «الوطن» الاستثنائى فى إطار السياسة التحريرية الجديدة التى تركز على تعزيز المواطنة وقيم التسامح والمحبة بين المصريين ومحاور القوة الناعمة لمصر.