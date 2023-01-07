الشماس أنطونيوس عياد: ترانيم الاحتفالات بدأت من شهر في الكنائس

قال القس أنطونيوس عياد، شماس الكنيسة القبطية إن احتفالات الأمس كانت نهاية احتفالات عيد الميلاد المجيد، إذ بدأت في أول شهر كياك، لافتا إلى أن الكنائس تقيم تسبحة كل يوم، وبعضها يصلي طوال الليل استعدادا للعيد.

اللغة القبطية هي المستخدمة في الترانيم

وأوضح القس أنطونيوس خلال استضافته ببرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية dmc، أن اللغة القبطية هي المستخدمة في الترانيم خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن الألحان متخذة من ألحان قديمة، منذ عهد البابا كيرلس الرابع وهو من الكنيسة البيزنطية، وجرى تحويله إلى القبطية التي تتسم باللحن الطويل والهادئ والمناسب لأجواء العيد.

عهد البابا شنوده

وأشار القس أنطونيوس عياد إلى أنه في عهد البابا شنوده كانت الاحتفالات تبدأ في وقت متأخر ولكن الآن لأن الطريق للعاصمة يتطلب وقتا أصبحنا نبدأ مبكرا، واليوم يبدأ من الساعة 3 عصرا، لافتا إلى أن الكهنوت دعوة يختار الله الأشخاص من أجلها، والكهنوت خدمة للناس نقوم بها بمنتهى المحبة والرضا.

شماس الكنيسة القبطية

وأكد أن الكنيسة لديها 3 مواسم زراعية، منها الصوم الكبير، وكل واحد لديه اعتراف وترتيب مع الأب الروحي له، لافتا إلى أن الماجوس كانوا في إيران ولديهم علامات على النبوة بأن هناك نجم سيظهر في السماء، وتحرك معهم إلى أن وصلوا لبيت لحم، ووصلوا للمشرق.

وقدم فريق شمامسة الكنيسة القبطية خلال استضافتهم ببرنامج مساء DMC عددا من الترانيم والألحان بمناسبة عيد الميلاد المجيد.