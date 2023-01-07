خبراء عقاريون يحذرون: الإيجار الإلزامي حيلة وهمية غير قابلة للتطبيق بالسوق

حذر مسوِّقون ومطورون عقاريون من عروض الإيجار الإلزامى التى لجأت إليها شركات عقارية كحيلة تسويقية لجذب العملاء وتنشيط مبيعاتها خاصة لمشروعاتها التجارية والإدارية، مؤكدين أن مثل هذه العقود غير قابلة التنفيذ على أرض الواقع خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى ستؤثر بالسلب على الشركات الصغيرة والتى يعتمد أغلبها على مثل هذه الحيل الترويجية، حيث تنص عقود الإيجار الإلزامى التى تروج لها بعض الشركات على التزام المطور بتأجير الوحدة لصالح المشترى بمجرد التسلم مع إعطائه نسبة ربحية ثابتة كعائد سنوى لمدة متفق عليها مع التعاقد.

«الجزار»: وعود بيعية وهمية غير قابلة للتنفيذ

محمد الجزار الرئيس التنفيذى لشركة «آر إس بى» قال إن الإيجار الإلزامى والعائد على المقدم تعتبر وعوداً بيعية وهمية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وارتبطت بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة مع ظهور جيل جديد من شركات التطوير العقارى التى دخلت السوق وبصفة خاصة فى العاصمة الإدارية بدليل أن كبار المطورين والشركات القوية التى تمتلك سابقة أعمال ضخمة لم تقدم مثل هذه العروض لعملائها واقتصرت تلك العروض على الشركات الجديدة التى تبحث عن أى آلية تسويقية لتحقيق مبيعات وهذا يدل على ضعف تلك الشركات وعدم قدرتها على المنافسة الحقيقية.

وتابع: «من الصعب مع الوضع الاقتصادى الحالى توقع ما سيحدث بعد 4 سنوات فكيف تقوم الشركات بإلزام نفسها بإيجار إلزامى؟!»، لافتاً إلى أن المطورين يواجهون مشكلة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير فى الوقت الذى قاموا بالبيع فيه بأسعار منخفضة لا تتناسب مع الزيادة الحالية أو خلال السنوات الثلاث القادمة وهى لم تبدأ بالتنفيذ حتى الآن.

وحذر «الجزار» من المشاكل التى ستصاحب شركات التطوير فى العاصمة الإدارية مع بدء تسليم المشروعات نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نظراً لوجود عدد كبير من الشركات الجديدة التى ليس لديها خبرة كافية مع ارتفاع الأسعار ووجود فارق سعرى بين سعر البيع وتكاليف الإنشاء نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن حالات التعثر التى ستحدث ستؤثر على سمعة الشركات المحترمة الملتزمة، وقال «الجزار» إن عقود الإيجار الإلزامى عروض وهمية لا أساس لها من الصحة وتعتمد على رغبة العميل فى المكسب السريع دون الالتفات لمدى جدية الوعود وليس لديه ثقافة استثمارية كافية.

«دياب»: حيلة لزيادة نسبة المبيعات

من جانبه أكد أحمد دياب، رئيس القطاع التجارى بشركة كابيتال للتطوير، أن العائد على المقدم حيلة تسويقية استحدثتها شركات التطوير العقارى العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة لزيادة نسبة مبيعاتها بما يتنافى مع كون شركات التطوير العقارى تقدم منتجاً عقارياً وليس شركة توظيف أموال تعطى العميل عائداً على أمواله، متسائلاً كيف لشركة تطوير عقارى أن تعطى العميل عائداً على مشروع ليس له وجود على أرض الواقع؟!.

وقال أحمد زيادة، رئيس قطاع التسويق وعضو مجلس إدارة شركة أرقى، إن السوق العقارية تشهد ظواهر تسويقية سلبية أبرزها الإيجار الإلزامى والعائد على المقدمات وهى ممارسات غير منضبطة تعود بالضرر على العملاء والسوق ككل. وتابع: «الحملة التسويقية التى قامت بها الشركة ساهمت فى إلقاء الضوء على هذه الممارسات التسويقية السلبية وإثارة وعى المشترين من عدم الانخداع بهذه الممارسات لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، والبحث عن الشركات الجادة التى تروج لمشروعاتها بأنظمة سداد منطقية تتيح للمطور القدرة على الالتزام بالتعاقد مع العميل خاصة ما يتعلق بالتسليم.