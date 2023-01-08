مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل محملة بطماطم بالدقهلية «صور»

لقي سائق مصرعه بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالطماطم على طريق رافد جمصة.

وتسبب الحادث في إغلاق الطريق، وأسرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث لرفع آثاره.

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل ثقيل

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق جمصة رافد «المنصورة – جمصة الدولي» محملة بالطماطم، وإغلاق الطريق.

وانتقل على الفور سيارات الإسعاف وضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل تحمل أرقام «ي د أ 3615»، ومقطورة تحمل أرقام «ي م ج 3825» محملة بالطماطم، مما تسبب في إغلاق الطريق.

مصرع سائق السيارة النقل

وتسبب الحادث في مصرع السائق، ويدعى مصطفى حسني فوغل جابر، من قرية القوصية بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وجرى نقل جثة السائق إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بقلس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل لمكان الحادث معدات مجلس المدينة لرفع آثاره، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.