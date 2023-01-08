محمود كارم: المجلس سيرأس الشبكة العربية لحقوق الإنسان يوليو المقبل

أكد السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيرأس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في يوليو المقبل، مضيفًا أنّ المجلس أعد مشروعًا لمواجهة الكراهية وجرائم التمييز.

وأضاف السفير محمود كارم، خلال كلمة له في المؤتمر الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ..حصاد عام وآفاق مستقبلية»، أن لجان المجلس تقوم بجهد كبير وملموس، معلنا عن إصدار التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الانسان قريبا.

ولفت السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى التعاون المستمر بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مثنيًا على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتي لمسها مؤخرًا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل.