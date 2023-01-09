«إزاي تذاكري لأولادك بطريقة صحيحة ومن غير مشاكل؟».. نظموا وقتكم وأكلكم

لا يقتصر الضغط و التوتر من المذاكرة على الطالب فقط، و إنما تعاني الأم من نفس المشاعر خلال هذه الفترة، كونها تخشى عليهم من الإهمال في الحفظ والاستذكار، وتخاف من عدم وضعهم الإجابات الصحيحة في ورقة الأسئلة، وتستعرض «الوطن»، أهم النقاط المهمة التي يجب على الأم أن تنتبه لها، وكيفية التعامل مع أولادها وتنظيمها للوقت.

ومن جهته، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن الأم تمر بالعديد من الضغوط، منها، الحياتية، الامتحانات، إلى جانب المشاكل اليومية، موضحا أن الأم لابد أن تنظم وقتها خلال هذه الفترة، وتعتني بصحتها الجسدية، إذ أن ذلك يؤثر بشكل غير مباشر على قدرتها على التعامل في حالات التوتر والقلق بسبب امتحان الأولاد.

اهتمام الأم بالنظام الغذائي الخاص بها

و أضاف استشاري الصحة النفسية، أنه من الضروري أن تهتم الأم بالنظام الغذائي الخاص بها أولا، وحتى تستطيع أن تذاكر لأبنائها وهي منتبهة ولديها قدر كاف من التركيز، فعليها الإكثار من تناول الفيتامينات، والحصول على وجبات سريعة الهضم، حتى لا تتسبب الأطعمة الثقيلة في شعورها بالرغبة في النوم، فضلا عن الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها تضعف المناعة و تقلل التركيز.

أفضل الأطعمة للأم في فترة الامتحانات

وأشار «فرويز»، إلى أفضل الأطعمة التي تساعد الأم على التركيز ومنها، السمك، صدور الفراخ، اللحوم الحمراء، والابتعاد عن الدهون، ويفضل تناول الفول السوداني أو اللب، لاحتوائه على «أوميجا 3»، كما ينصح بتجهيز الأكلات التي تطهى بشكل أسرع حتى لا يضيع اليوم في الطبخ فقط.

كيف تنظم الأم وقتها في فترة الامتحانات؟

وأوضح «استشاري الصحة النفسية»، أن أفضل طريقة لتنظيم الوقت بين البيت والمذاكرة للأولاد، يتوقف على كون الأم ربة منزل أم تعمل، فإذا كانت ربة منزل، يفضل أن تذاكر للأولاد في الصباح الباكر، وتأخذ فترة راحة تمكنها من مواصلة اليوم دون أن تفقد توازنها، أما إذا كانت امرأة عاملة، تعود إلى المنزل وتحضر الطعام، ثم تأخذ قسطا من الراحة، وتخصص وقتا لمذاكرة أبنائها في ساعات من الليل، كما أكد أهمية ضبط النفس، وعدم الانفعال على الأولاد حتى لا يؤثر ذلك على الحالة النفسية لهم، وبالتي يوترهم، ويفقدهم القدرة على التركيز والفهم.