التحالف الوطني يدخل البهجة على الأسر في الغربية بتركيب وصلات المياه

استطاعت المبادرة التي أطلقها التحالف الوطني، تحت عنوان «ستر وعافية»، أن توفر كوب ماء نظيف، للأسر الفقيرة داخل محافظة الغربية، من بين تلك الحالات هي أسرة الحاجة سعدية محمد الخولي، البالغة من العمر 35 عاماً، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقيمة بقرية العتوة البحرية بمركز قطور.

توفير وصلة مياه

يقول علاء محمد علاء الدين زوج الحاج سعدية، لـ«الوطن» إنه يعيش في منزل بسيط، مع زوجته، ولديهم من الأبناء 4 بنات، في مراحل تعليمية مختلفة، وأن مبادرة ستر وعافية قامت بتوفير وصلة مياه ليهم، في خلال شهر من تقديم الطلب، «ريحونا الله يريح بالهم، مدفعناش جنيه واحد، وربنا يوفق الرئيس السيسي عشان خاطر الغلابة، وقف معانا مسبناش، كنا بنمشي مسافة طويلة، في الليل عشان نقدر نحصل على مياه شرب».

السير في الظلام

وأضاف أنه يعمل باليومية، وزوجته تقوم بمساعدته، من أجل توفير متطلبات الحياة، وفي نهاية اليوم كانت تبداء رحلة معاناه أخري وهي البحث عن الماء، والسير في الظلام، للقيام بتعبئة مياة الشرب.

وصلات مياة وأكشاك

ومن جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل مديرية التضامن بالغربية، لـ «الوطن» أنه تم تركيب وصلات مياه وتوزيع أكشاك وتوفير كافة سبل الدعم، للأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى معيشة تلك الأسر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لـ«الوطن»، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.