عاجل.. استخراج جثة خامس ضحايا المنزل المنهار بأسيوط

تمكنت وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية بمحافظة أسيوط، من استخراج جثمان الضحية الخامسة لعقار أسيوط المنهار، السيدة «منال إبراهيم كيرلس»، بعد ساعات من البحث المتواصل، ليصل عدد الضحايا إلى 5، بينهم أب وابنته.

إنقاذ 3 أشخاص بينهم شقيقتين

وجرى استخراج 3 أشخاص بينهم شقيقتين، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافهم، فيما عثر على كلب على قيد الحياة بين الأنقاض، وتم استخراجه.

تفاصيل واقعة انهيار عقار أسيوط

وكانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارا يفيد بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة بحي أسيوط غرب تقطنه 4 أسر من 9 أفراد، وعلى الفور انتقلت وحدة الحماية المدنية، التي تمكنت من إنقاذ 3 أشخاص واستخراج 5 جثامين، وجار البحث عن الساكن التاسع بالعقار.