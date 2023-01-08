ما هي حالة الطقس غدا؟.. الأرصاد توضح انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار غزيرة

أجابت الأرصاد الجوية، عن سؤال المواطنين حول ما هي حالة الطقس غدا في المحافظات؟ حيث تشير التوقعات إلى تكون السحب الرعدية التي تؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ما هي حالة الطقس غدا؟

ويطرح المواطنون سؤال ما هي حالة الطقس غدا، بالتزامن مع أول أيام شهر طوبة، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة، كما أن ذروة الأمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات القليلة القادمة، لتصبح خفيفة إلى متوسطة، يأتي ذلك مع استمرار تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بغطاء سحابي يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

يأتي سؤال ما هي حالة الطقس غدا، لمعرفة المواطنين أماكن سقوط الأمطار الغزيرة، إلى سيول في شمال ووسط سيناء، التي تصل إلى 60% على مدار اليوم.

وتشير توقعات الأرصاد، إلى أن تشهد القاهرة الكبرى تكون الشبورة المائية مع طقس بارد نهارا، مائل إلى البرودة ليلا، وتكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية، وتصل سرعة الرياح إلى 26 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 18 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 12 درجة مئوية.

فيما جاء طقس غدا في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية، وتصل سرعة الرياح إلى 24 كيلو متر في الساعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 18 درجة، والصغرى 12 درجة.

فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري 19 درجة، والصغرى 13 درجة، وسط تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية وسقوط أمطار.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في شمال سيناء، يكون مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع نشاط لحركة الرياح، وتكون الشبورة والغيوم وسط سقوط أمطار تصل إلى سيول، وسجلت العظمى 18 درجة، والصغرى 12 درجة.

وتشهد محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، تكون غيوم جزئية، وتصل سرعة الرياح إلى 34 كيلو متر في الساعة، وسط طقس مائل إلى البرودة.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتشهد محافظات شمال الصعيد، طقس بارد ليلا مائل إلى البرودة ليلا، وسجلت العظمى 19 درجة، والصغرى 8 درجات، وسط سقوط أمطار ونشاط لحركة الرياح.