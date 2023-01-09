بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل «محامي كرداسة»

بدأت محكمة جنايات الجيزة، قبل قليل، نظر أولى جلسات محاكمة «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية» المتهم بقتل المجني عليه «بنداري حمدي» المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة».

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشفت في وقت سابق، ملابسات ما تبلغ إلى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من قبل أحد المستشفيات بدائرة القسم يفيد باستقباله جثة لأحد الأشخاص محامي، مصابًا بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسده.

وبعد تلقي البلاغ شكلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فريق بحث بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، توصلت جهودهم إلى أنَّ «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة المركز»، وأحد موكلي المجني عليه في إحدى القضايا، هو من قتله بوابل من الأعيرة النارية التي أودت بحياته، ظنًا منه أنَّه تواطؤ مع خصومه.

وبعد تقنين الإجراءات تمّ القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة معللا ذلك لوجود خلافات بينهما بشأن القضية المشار إليها، فضلًا عن إرشاده عن السلاح الناري المستخدم «بندقية آلية، 10 خزن، 300 طلقة من ذات العيار» وكذا الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري بندقية آلية وذخائر دون مسوغ من الجهات المختصة، وتمّ إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر قضيته.