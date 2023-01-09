144 غارة روسية على المناطق الحدودية بسومي الأوكرانية دون وقوع إصابات

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «سومي» الأوكرانية دميترو زيفيتسكي، إن الجيش الروسي، شن 144 غارة على المناطق الحدودية بالمدينة الواقعة شمال شرق البلاد، أمس الأحد، دون وقوع إصابات، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى أن القصف، أسفر عن تدمير مبان سكنية ومنازل خاصة ومدرسة ومزرعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

مسؤول سابق: «برلين» أصبحت طرفا مقاتلا ضد روسيا

وفي ألمانيا، قال الرئيس السابق للخدمة الفيدرالية لحماية الدستور الألماني هانز جورج ماسن، في مقابلة مع«إكسبرس» الألمانية، إن «برلين»، أصبحت طرفا مقاتلا ضد روسيا لإرسالها مركبات عسكرية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، لم يستبعد نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابك، إمكانية تسليم دبابات من طراز «ليوبارد» الألمانية إلى أوكرانيا، مشيرا على قناة «أيه آر دي» الألمانية إلى وجود تحول كبير في القرارات المتعلقة بتسليم الأسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت السلطات الفنلندية، إن «هلسنكي» لا تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» بشكل عاجل قبل «ستوكهولم»، مضيفة أن البلاد تنوي الانتظار حتى توافق دول التكتل العسكري على الطلب السويدي.

وفي 18 مايو من العام الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف «الناتو» صادق 28 من أصل 30 عضوا في الحلف العسكري على طلبات فنلندا والسويد للانضمام إلى «الناتو» باستثناء المجر وتركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أن البلدان سيستكملان الانضمام «الناتو» معا.