إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالمنيا

أصيب مدرسان، صباح اليوم الاثنين، في انقلاب دراجة نارية، على الطريق الصحراوي الغربي في مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا.

انقلاب دراجة نارية

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي الغربي أمام مجلس قروي العزيمة في مركز سمالوط.

نقل المصابين لمستشفى سمالوط

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من جمال محمد حسن، 52 عاما، وجمال رجب عقيلة، 56 عاما، معلمان يقيمان بقرية دير سمالوط، وتم نقلهما للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على الدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ولقي سائق مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي في ترعة قرية حلوة بمركز مطاي، كما لقي طفل مصرعه صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة في عزبة الشيخ تمي بمركز أبوقرقاص.