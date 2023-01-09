«نبيل الجميل» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات أكثر من مليون جنيه خلال يوم

حقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، من بطولة محمد هنيدي، مليون و103 آلاف جنيه، إيرادات خلال ليلة عرض الأمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وتصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائية، يوم 28 ديسمبر الجاري، وتدور أحداث الفيلم، حول الدكتور نبيل، والذي يجسد شخصيته محمد هنيدي.

في إطار كوميدي، يواجه محمد هنيدي كثير من المواقف والمفاجآت خلال عمله باعتباره طبيب تجميل، وذلك وتتمحور رسالته حول أن المظهر الجمالي والاهتمام بالشكل الخارجي ليس كل شيء.

أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

تدور أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل في إطار كوميدي تشويقي، حول شخصية نبيل الجميل الذي يعمل طبيب في عمليات التجميل، ويتعرف على نور اللبنانية وتنشأ بينهما قصة حب.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، ومحمد سلام، ونور اللبنانية، وياسر الطوبجي، وأحمد فؤاد سليم، وحجاج عبدالعظيم، ومادلين طبر، وضياء الميرغني، ومحمد رضوان، ومحمد الصاوي، ورحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.