هل يحق للعاجز عن الكسب تقاضي معاش والده المتوفى؟.. «التأمينات» توضح

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يشترط لاستحقاق الأبناء معاش أبيهم المتوفى ألا يكونوا قد بلغ سن الحادية والعشرين، مؤكدا أنه يستثنى من ذلك الابن العاجز عن الكسب، بشرط أن يثبت عجزه عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، مشيرة إلى أنه يحق للأبناء في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تقاضى معاش والدهم، من أول الشهر الذى تمت فيه الوفاة، بناء على الأنصبة التى نص عليها القانون رقم 148 لسنة 2019 ، كما يحق معاش المتوفى لكل من الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات.

شروط استحقاق الأبناء معاش والدهم المتوفى

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أن الأبناء يشترط لاستحاقهم معاش والدهم المتوفى، ألا يكونوا قد بلغ سن 21 سنة، بإستثناء الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس شرط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ 26 سنة، كما يستثنى الابن الحاصل على مؤهل نهائي شرط ألا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه على الابن المستحق لـ«المعاش» التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية ومعه المستندات التالية :

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة تفيد بعدم يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة

- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.