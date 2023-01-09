صندوق استثمار الذهب.. تعرف على طرق الشراء وتحقيق الربح

تترقب الأسواق، إطلاق صندوق استثمار الذهب خلال الشهر المقبل، حيث سيكون بمثابة نقلة كبيرة في مجال الاستثمار في الذهب، خاصة بعد طرح الذهب من البورصة ويمكن الاستثمار فيه والاستفادة من التغيرات السعرية اليومية مع حفظ القيمة والسعر.

ويتساءل كثير من المواطنين عن الكيفية التي يمكن من خلالها الاستثمار في الذهب من خلال صندوق استثمار الذهب نظرا لكونه وسيلة جديدة بالنسبة لهم، رغم أنه متعارف عليه في العديد من الدول الكبرى وفق تصريحات صحفية سابقة للدكتور ناجي فرج مستشار وزير التمويل لصناعة المشغولات الذهبية.

طرق الاستثمار في صندوق الذهب

ويمكن الاستثمار في الصندوق عقب طرحه مباشرة، حيث يمكن للمواطنين والشركات والمؤسسات الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق دون شراء للذهب والاحتفاظ به في المنزل والذي قد يعرضه للسرقة أو الضرر.

ويتم ذلك من خلال الاستثمار في الذهب دون الامتلاك العيني له حيث يتم الشراء للذهب من خلال وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.

ومن جانبه قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مصر بصدد إطلاق اول صندوق استثمار في الذهب الشهر المقبل، يُمكن المستثمرين من داوله والاستفادة من التحركات السعرية اليومية وتحقيق أرباح، حيث يقوم الصندوق باستثمار الذهب وتحقيق أرباح لصالح المستثمرين.

وأضاف «أبو السعد»، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يحق للمستثمر استرجاع كميه الذهب بالجرامات التي قام بشرائها في السابق عند التخارج من الصندوق، أو يمكن الحصول على قيمة الذهب كأموال عند التخارج بحسب ما يفضل.