الرئيس السيسي يستمع للمزارعين المستفيدين من مبادرة «ازرع»: صمام أمان لنا

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لنماذج من المزارعين المستفيدين من مبادرة «ازرع» لاستعراض تجربتهم خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال نجيب محمدي حسن، مزارع من إحدى قرى مركز السنبلاوين بالدقهلية، إنه مبادرة «ازرع» المقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفرت تقاوي القمح لصغار الفلاحين والمزارعين بنصف التكلفة.

مدارس حقلية للفلاح

وأكد أن مبادرة «ازرع» وفرت مدارس حقلية للفلاح لتعليمه طريقة التسميد والري، من بداية الموسم لنهايته، وتسعى أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من محصول القمح وتكون مصر سلة غذاء العالم.

من جهته، وجه خلف عزيز، مزارع من إحدى قرى المنيا، الشكر على مبادرة «ازرع»، قائلا: «أنا مزارع ابن مزارع وفلاح ابن فلاح، وبهوى الزراعة، ومبادرة ازرع أحدثت فارقا لصغار المزارعين، لأنها أدت لإعلان سعر القمح في وقت زراعته، فكنا من قبل نزرع بيد مرتعشة لأننا لم نكن نعرف السعر إلا قبل الحصاد بيومين أو ثلاثة، وبالتالي هذه المبادرة صمام أمان لصغار المزارعين، لأنها دعمتنا بتقاوي نظيفة خالية من الشوائب معتمدة من وزارة الزراعة».

عزيز: المبادرة أضافت لخبرتي الزراعية مادة علمية

وتابع: «المبادرة دعمتنا بأعظم شيء، فأضافت لخبرتي الزراعية مادة علمية، استطعت الخروج بمنتج علمي متجانس بالخبرة، بإصدار نموذج متكامل للقمح».

وقالت ماجدة عزت، مزارعة من مركز أبوقرقاص بالمنيا، إنها زرعت الفول الصويا العام الحالي مرتين، متابعة: «أول مرة زرعنا الفول الصويا بإنتاج طن و800 كيلو، والمرة الثانية بإنتاج طن، كما أجريت تعاقدا وحصلوا على الفول الصويا بمواقع طن واحد بينما التاجر كان يحصل على طن و50 كيلو، وبالتالي جرى توفير 50 كيلو، كما حصلنا على المقابل فورا، واستطعنا الاستعداد للزراعة المقبلة، وندبر مصروفات أولادنا.. تحياة مصر».

وأوضح يوسف محمد أبوالحسن، مزارع بمركز دراو بأسوان، أنه يعمل على دعم صغار مزارعي النخيل على توفير التمور، فيتم تقديم لهم الدعم الفني من خلال الإرشادات الزراعية لزيادة إنتاجية النخيل من التمور، متابعا: «عملنا عقد مع بنك الطعام المصري على توفير دعم 200 طن سنويا من صغار مزارعي النخيل للبنك لتوزيعها».