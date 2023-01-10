أمهات في مواجهة الامتحانات: نواجه ضغوطا.. وخبير يقدم «روشتة» للتعامل مع الطلبة

يعاني الطلاب بشكل كبير من الشعور بالضغط النفسي المستمر أثناء أيام الامتحانات، ويبحث أولياء الأمور دائما عن الطريقة المناسبة للتعامل معهم خلال تلك الفترة، ذلك لمساعدتهم على التقليل من حدة الشعور بالقلق والتوتر، وتختلف الأساليب التي تستخدمها الأمهات مع أبنائها في هذه الفترة.

تجارب أمهات مع أبنائهن خلال فترة الامتحانات

وسردت عدة أمهات خلال حديثهن لـ«الوطن»، طريقة تعاملهن مع أبنائهن الطلبة خلال فترة الامتحانات.

تحكي كريمة عبد الغني، 55 عاما، ربة منزل ولديها 3 أبناء، وتسكن في منطقة شبرا الخيمة، أنها تحاول خلال فترة الامتحانات توفير الهدوء لأولادها ليتمكنوا من المذاكرة، كما أنها تلغي جميع مواعيد الخروج من المنزل، لتتفرغ لمذاكرتهم وإعداد الطعام، وفي فترة المساء يراجع أولادها دروسهم ثم يذهبون للنوم، «أنا عارفة إن الولاد بتكون مضغوطة جدا قبل الامتحانات، وبالتالي مبوافقش إنهم يساعدوني في المطبخ، أو تنظيف البيت، ولكن أنا اللي بهتم بكله، وكنت بشتري ليهم عسل ياكلوه جنب الفطار، لأني سمعت إنه بيقوي المناعة والذاكرة».

«سلمى» تساعد أولادها في المذاكرة نهاية اليوم

وعلى الجانب الآخر، تروي سلمى عبد الناصر، صاحبة الـ53 عاما، وتعمل موظفة، وتقطن بمحافظة الجيزة، ولديها 3 أبناء، أنها تعود من العمل الساعة 4 مساء، لتطهي طعام الغداء، وبنهاية اليوم تساعد أولادها في استذكار الدروس، «بسيب الأولاد في البيت يذاكروا كويس عشان يكونوا معتمدين على نفسهم، وأد المسؤولية، ولما برجع بحضر الأكل، وأراجع معاهم اللي ذاكروه، وقبل يوم الامتحان بخرجهم يشموا هوا عشان ميحسوش بالقلق».

بينما أوضحت علا محمد السيد، 43 عاما، وتعيش في منطقة المطرية بالقاهرة، ولديها 3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، أن أيام الامتحانات تكون الأسوأ بالنسبة لهم، «لأني بحس بالتوتر، وبيزداد الضغط عليا بسبب المسؤوليات الكتير، فكنت أحيانا بزعق، و كنت بحضر الأكل وأذاكر للولاد في نفس الوقت، فبشوف الجدول، وأبدأ بالمادة الأكثر صعوبة، وأحل أسئلة واقرأ معاهم الدروس بشكل مستمر، لحد ما يتم استيعابه بشكل جيد».

كيفية التعامل مع الأبناء أثناء الامتحانات

من جهته، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن الأمهات لا بد لهن من تعلم 3 مهارات مهمة تساعدهن على مواجهة الضغوط خلال فترة الامتحانات، وتتمثل في تنظيم الوقت، ووضع نظام غذائي صحي لها وللأولاد، بالإضافة إلى الاعتناء بصحتها الجسدية المتمثلة في النوم بانتظام وعدم ترك نفسها للتوتر.

وأضاف «فرويز»، أنه يجب على الأم أن تتحكم في حالتها النفسية، فتسيطر على انفعالاتها، وتمتنع عن الضغط على الأولاد أو التعامل معهم بشدة أو رفع صوتها عليهم، لأن ذلك تأثيره سلبي، حيث يفقدهم القدرة على التركيز، وبالتالي تذكر المعلومات التي يحفظوها خلال المذاكرة.