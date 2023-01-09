محافظ مطروح: توافر الزيت والسلع التموينية بجميع المدن

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توافر جميع المقررات التموينية في محافظة مطروح، منها الزيت، ووجود كميات تكفي جميع أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

وقال محافظ مطروح منذ قليل، على هامش تفقده معرض «أهلا رمضان»، الذي جرى افتتاحه مساء اليوم في مدينة مرسى مطروح، إن السلع الرئيسية في المقررات التموينية متوفرة في مطروح، مثل الزيت والسكر.

توافر السلع الغذائية بمطروح بأسعار مخفضة

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، افتتحنا أول معرض أهلا رمضان في مطروح ومتوفر به جميع السلع الغذائية من الأرز والزيت والسمن والبقوليات بأنواعها مثل العدس والفاصوليا واللوبيا والفول والعطارة، بالإضافة إلى الخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل والبطاطس والفاكهة مثل الموز والبرتقال والتفاح والفراولة وتباع جميع المواد الغذائيه للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الخارجية بنسبه 20%، وتخضع للرقابة التموينية من مديرية تموين مطروح.

صرف 300 ألف مقررات تموينية زيت وسكر بمطروح

قالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح لـ«الوطن»، إن الزيت متوفر في تموين مطروح وجميع السلع الأساسية، وهناك 400 ألف مواطن يصرفون سلع وخبز ومدعم، منهم 300 ألف فرد يصرفون مقررات تموينية، وجرى صرف جميع المقررات التموينية للمواطنين على مستوى محافظة مطروح، ولم ترد إلينا أية شكاوى من عدم توافر السلع الرئيسية، ويتوافر لدينا جميع المقررات التموينية بالمخازن التي تكفي المحافظة وسكانها.