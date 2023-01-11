بعد سنوات من المعاناة.. مبنى متكامل لمديرية التموين بالإسكندرية

تعاني محافظة الإسكندرية منذ سنوات طويلة من عدم وجود مقر لمديرية تموين الإسكندرية، وتتفرق الإدارات في عدد من الشقق المستأجرة بشوارع مختلفة بمنطقة المنشية حيث يتواجد وكيل الوزارة بشارع السبع بنات وإدارة التجارة الداخلية بشارع النصر وكذلك إدارة الرقابة بشارع آخر؛ مما كان يعرض المواطن لكثرة الانتقال بين الإدارات لإنهاء خدمته ولذلك سعى وكيل الوزارة لإنشاء مقر متكامل ومبنى مستقل لمديرية تموين الإسكندرية.

المبنى الجديد سيجمع كل الإدارات

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه قد حان الوقت لإنهاء معاناة أهالي الإسكندرية من التنقل بين الإدارات المتفرقة بين أماكن عديدة وحتى يسهل علينا تقديم الخدمات بشكل أسرع، مؤكدًا أن المبنى الجديد سيضم كافة إدارات المديرية إلى جانب أننا صممنا الدور الأرضي لإنشاء مركز خدمات نموذجي متكامل إلى جانب مركز معلومات مميكن وستكون الخدمة متاحة فيه لكل سكان الإسكندرية بمختلف مناطقها.

الإسكندرية مغطاة بالمراكز النموذجية

وأشار «سعد الله»، إلى أن الإسكندرية مغطاة بمراكز الخدمة النموذجية ابتداءً من العجمي والدخيلة مرورًا بالورديان والقباري وصولًا لمناطق شرق ووسط الإسكندرية، أما المقر الرئيسي للمديرية سيكون في شارع مصطفى كامل السيوف قبل أرض المعرض الهرمي القديم وسيتم افتتاحه في الشهور القليلة المقبلة، موجهًا الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي قرر تخصيص الأرض للتموين ومن قبلها خصص عددا من قطع الأراضي ومبنى الدخيلة.

تشديد الرقابة وضبط الأسواق

وشدد وكيل الوزارة، أن العمل جار لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق، إذ يتم تحرير محاضر للمخالفين من التجار ومحلات البقالة والسوبر ماركت والسلاسل، كما يتم غلق المخابز التي تتلاعب بوزن الخبز أو بيع الدقيق، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي مخالف تموينية.