محافظ القليوبية يوجه أصحاب المولات بضخ سلعة الأرز باستمرار

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بأسعار السلع الاستراتيجية والتأكُد من توافرها بالمولات التُجارية والهايبر ماركت بالأسعار المُقررة، ووضع الأسعار على كافة السلع بشكل واضح ومُعلن للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع، ورصد محتكري السلع والتأكُد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين .

المرور على عدد من المولات والمحال التُجارية

وتم المرور على عدد من المولات والمحال التُجارية ومحال الجملة والهايبرات بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، وتم التأكُد من توافر كافة السلع الاستراتيجية وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين

وشدد محافظ القليوبية في بيان له، على أصحاب الهايبرات بضرورة توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين وخاصة الأرز، وعدم الانتظار حتى سحب جميع الكمية المعروضة، مؤكدًا على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى ومُدن وأحياء المحافظة لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والسياحية، والتأكُد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

التصدي بكل قوة لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها

وأكد الهجان، التصدي بكل قوة لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، وضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، علاوة على رصد ومراجعة المخازن الكبيرة للسلع الغذائية، ومصادرة السلع التي تم تخزينها بشكل غير قانوني

ولفت إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار والسيطرة على انفلات الأسعار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.