أبرزها «جِراب الموبايل».. 4 طُرق «متخطرش على بالك» لتحسين شبكة الاتصال

شهد العام الماضى 2022، تطورات كبيرة في خدمات الإنترنت حيث ضخت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية استثمارات ضخمة تُضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر، ما يقرب من 45 ميجابت/ ثانية فى أكتوبر 2022 مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة فى يناير 2019، بمتوسط سرعة كان يقدر بــ 6.51 ميجابت/ ثانية، ورغم ذلك هناك عدد كبير من المستخدمين يعانون من سوء خدمات الاتصالات وضعف الخدمة.

مجهود جبار لتحسين الخدمات

ووصف خبير الاتصالات المهندس أحمد حنفي مجهود الدولة في تحسين خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر بالمجهود الجبار، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد إنشاء 2930 برج محمول بزيادة 30% في 2021، وأجرى جهاز تنظيم الاتصالات جهودا مختلفة لتحسين الخدمات، واتخاذ إجراءات هامة أبرزها مراقبة معايير جودة الصوت والبيانات، وتطبيق غرامات على تجاوز معايير جودة الخدمات شهريا وشن حملات على عدد كبير من المناطق التي تعاني من سوء الخدمات، وتم ضبط عدد كبير من الأجهزة والشبكات غير الشرعية التي تؤثر سلبيا على جودة الخدمة.

مؤشر استقبال الاشارة

وقدم حنفى عددًا من النصائح للمواطنين لتحسين جودة الخدمات، أبرزها فحص قوة استقبال الهاتف للإشارة، مشيرًا إلى أن كل الهواتف بها جهاز يوضح قوة استقبال الهاتف للإشارة، وكلما زاد المؤشر كان استقبال الهاتف للإشارة أفضل، واذا كان أقل يمكن أن تفشل المكالمات، لذا حاول أن تتواجد في المكان الذي يرتفع فيه هذا الرقم.

غلق الهاتف وإعادة فتحه

وتابع «حنفي»، أن ضعف شبكات المحمول له عدة أسباب، بعضها ذات طبيعة جغرافية وبعضها ذات طبيعة تقنية، موضحًا أنه قد يكون برج الاتصالات بعيدا عن المستخدم، مما يتطلب ذلك إعادة غلق الهاتف وفتحه مرة أخرى، للبحث عن أقرب برج اتصال لتتحسن الخدمة.

إزالة جراب المحمول وتشغيل وضع 2G

وأشار «حنفي»، إلى أن جراب الموبايل قد يكون له تأثير سلبي على شبكة المحمول، مطالبا المستخدمين بإزالة الجراب المصنوع من مادة عازلة أو مادة ثقيلة، لأن مكان الهوائي غالبا يتأثر بوجود حائل بينه وبين برج المحمول المتصل به، إضافة إلى أن من يعاني من سوء في الخدمة عليه القيام بتغيير إعدادات الهاتف واستخدام وضع تشغيل الجيل الثاني 2G، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يساهم في تحسين الخدمات الصوتية، وله تأثير سلبي على الإنترنت.