مصري يعثر على آثار نادرة من الحرب العالمية بألمانيا.. يهوى التفتيش في باطن الأرض

في باطن الأراضي الألمانية، تكثر مقتنيات الحرب القديمة التي تعود لعشرات السنين، والتي على أرضها وقعت الحربين العالميتين الأولى والثانية، فخلفت ثروة من ذخائر الرصاصات الفارغة التي استخدمها الجنود والضباط في الحرب، وأيضًا القنابل وغيرها، وباستخدام جهاز الكشف عن المعادن استطاع مدحت السمالوسي، مواطن مصري يعيش في ألمانيا، العثور على قنبلة ونجمة ظابط وعملة قديمة.

«السمالوسي» خرج في فترة فراغه وفي يده جهاز الكشف عن المعادن؛ إذ أنه يهوى البحث عن المقتنيات الكلاسيكية القديمة، وأثناء السير أصدر الجهاز تنبيهًا بوجود معدن في الأرض، وباستخدام «الجاروف» بدأ بالحفر في باطن الأرض.

يقول لـ«الوطن»: «استخدمت جاروف وبدأت أحفر ووصلت لعمق 10 سنتيمتير تحت الأرض؛ وده لأن الجهاز بجيب للمسافة دي بس، ولقيت قنبلة قديمة».

عملة وحجر ونجمة ضابط.. أشياء وجدها «السمالوسي»

بين جذور الشجر، وجد «السمالوسي» القنبلة، فالتقطها، وسأل صديق ألماني له عنها، فأخبره أنها قنبلة يدوية: «قال لي أنا مش متأكد بس ممكن تكون قنبلة يدوية»، فبحث عنها على الإنترنت، فوجد أنواعًا مختلفة منها: «لقيت أنواع كتير ودي تقريبًا قنبلة مضادة للدبابات».

وجد «السمالوسي» بحسب حديثه مع «الوطن» أثناء التنقيب عملة ألمانية تعود لعام 1940، وحجر غير معروف هويته ونجمة ضابط ألماني: «الحجر كنت مفكر الأول حجر نيزك، بس لما دققت فيه لقيته ممكن يكون بقايا انصهار قنبلة أيام الحرب العالمية».

هواية مواطن مصري في ألمانيا.. البحث عن المقتنيات

بدأت هواية المصري بعد قرائته لخبر طفلين هولنديين، عثرا على عملة قديمة في مزرعة بجهاز الكشف عن المعادن: «تواصلوا مع الآثار واكتشفوا إن المكان فيه قطع كثيرة جدًا، من العملات والمقتنيات القديمة، فبحثت على يوتيوب، وبدأ الهواية تتكون عندي في وقت الفراغ».

وحصل «السمالوسي» على الجهاز هدية من صديقه الألماني في عيد ميلاده: «الألمان بيشوفوا أنت مُهتم بإيه مثلًا وبيشتروه لك هدية في أي مناسبة خاصة بيك».