موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.. وإجراءات مشددة لمواجهة الغش

بدأ العدد التنازلي لموعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وسط استعدادات مكثفة بالمديريات التعليمية، لبدء الامتحانات وسير العملية الامتحانية بانضباط دون أي معوقات.

وشددت المديريات التعليمية، على عدم اصطحاب تليفون محمول إلى داخل اللجان سواء الطلاب أو العاملين باللجنة، وحال اصطحاب التليفون يتسلم رئيس اللجنة الهواتف من الطلاب قبل اللجنة ويتسلمها بعد اللجنة.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنّ هناك علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة في كل مادة بامتحانات الصف الثالث الإعدادي، لتحديد المسؤولية حال حدوث غش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023، كما يلي.

- يوم الأربعاء الموافق 18 يناير امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية.

- يوم السبت الموافق 21 يناير المقبل، امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأحد الموافق 22 يناير المقبل، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الإثنين الموافق 23 يناير المقبل، امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير المقبل، امتحان الهندسة.

- يوم الأربعاء الموافق 25 يناير المقبل، امتحان مادة العلوم.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

- يوم السبت 21 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 22 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 23 يناير 2023: امتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 25 يناير 2023: امتحان مادة الهندسة.

- يوم الخميس 26 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.