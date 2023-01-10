رصف 156 شارعا في الإسكندرية بتكلفة 136 مليون جنيه خلال 2022

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رصف 156 شارعا بجميع أحياء المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق خلال عام 2022، وذلك بإجمالي تكلفة 136 مليونا و714 ألف جنيه.

وأشار محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، إلى تكليف المهندسة أمل محمود بالاهتمام بالمناطق الأشد احتياجا للرصف، وإعادة الشيء لأصله، وترميم الشوارع عقب إنهاء شركات المرافق أعمالها، وذلك لاظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

ترميم 258 شارعا في الإسكندرية

وأوضح «الشريف»، أنه خلال العام الماضي قامت مديرية الطرق والنقل بترميم وإعادة الشيء لأصله لـ258 شارعا، بإجمالي أطوال تصل إلى 23.59 كم في 9 أحياء بالإسكندرية، كما تم الانتهاء من رصف الشوارع في 3 أحياء (عامرية أول- عامرية ثان- غرب) بنسبة إنجاز 100%، وتم الانتهاء من رصف الشوارع بأحياء العجمي وشرق بنسبة 95%.

واضاف، أنه تم الانتهاء من رصف شوارع حي منتزه ثان بنسبة إنجاز تصل إلى 90%، أما عن حي وسط فقد بلغت نسبة إنجاز أعمال الرصف به 80%، وفي أحياء منتزه أول والجمرك بلغت نسبة رصف الشوارع بهما 65% و60%، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، وخاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها وترميم الشوارع المتهالكة.

خطة رصف الإسكندرية

ومن جانبها؛ أشارت المهندسة أمل محمود، أنه خلال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق العام الماضي تم رصف 9 شوارع وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات شركات المرافق في 12 شارع بنطاق حي عامرية أول، وفي حي العامرية ثان تم رصف 6 شوارع بالإضافة إلى إعادة الشيء لأصله في 4 شوارع.