«القومي للبحوث»: زيادة في إقبال سكان القاهرة والجيزة على الطعام خارج المنزل

قالت الدكتورة يسر كاظم أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، إن الندوة التي قام بها القومي البحوث تضمنت الحديث عن الأمن الغذائي والتأثيرات الصحية، وكيفية التعامل مع هذه التأثيرات، لافتة إلى أهمية طرح الحلول والعلاج للقضايا والمشكلات المختلفة.

مناقشات علمية هامة حول أزمة الغذاء

وأضافت كاظم في مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز أن ندوة القومي للبحوث تضمنت مشاركة واسعة من العلماء الذين تحدثوا عن الحلول العلمية لبعض مشكلات الغذاء أهمها حديث أحد العلماء عن البدائل الغذائية المتاحة لمصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد شحا في بعض أنواع المواد الغذائية، بسبب التغيرات المناخية.

تزايد اعتماد المصريين على تناول الغذاء من المطاعم بالقاهرة والجيزة

وتابعت أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث أن الندوة تضمنت الحديث عن نمط المصريين في الاستهلاك خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، إذ أظهرت الدراسات أن انماط استهلاك الطعام وخاصة بالقاهرة والجيزة أصبحت أكثر خارج المنزل، على عكس العادات المصرية التي كانت تعتمد بصورة أساسية على الحصول على المواد الخام والطبخ بالمنازل، مشددة على ضرورة عودة الأسر المصرية، للطبخ داخل المنازل بالمكونات المتاحة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.