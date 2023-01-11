حكاية 4 أسر جمعتهم الحياة والموت في عقار أسيوط المنهار.. صليب وسبحة وسجادة صلاة

«مصاحف وكتب إنجيل وصليب وسجادة صلاة وسبح» هذا كل ما تبقى من العقار المنهار في منطقة قلتة بمدينة أسيوط، الأحد الماضي، وكان يسكنه 4 أسر من المسلمين والمسيحيين، جمعتهم الحياة والموت.

الحزن يسيطر على الأهالي

راح ضحية العقار المنهار 7 أشخاص، بينما أصيب شخصان، في واقعة جعلت الحزن يسكن بين جيران وأهالي المنطقة كلها، الذين أكدوا أن قاطني «العمارة» كانوا يعيشون جميعا كعائلة واحدة ولم يفرق بينهم حتى الموت.

في الطابق الأرضي كان يقطن «عم عوني»، والدور الأول كان لأسرة كمال عبدالخالق وشقيقتيه، بينما الدور الثاني تسكنه «الحاجة نوال»، والدور الرابع لأسرة عاطف وصفي، والذين طالما جمعتهم الحياة على الحب والمودة وتبادل الزيارات والتهاني وكان آخرها عيد الميلاد المجيد.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق

تعود أحداث الواقعة لفجر الأحد الماضي، عندما استيقظ أهالي مدينة أسيوط على حادث مؤسف لانهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان، ودفعت الأجهزة التنفيذية والدفاع المدني بـ15 سيارة إسعاف وحماية مدنية ومعدات حملة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفريق قوات الحماية المدنية بالمحافظة لانتشالهم من تحت أنقاض العقار.

استخراج 7 جثامين وإنقاذ شخصين

استمرت أعمال البحث عن الضحايا أسفل العقار لما يقرب من 16 ساعة متواصلة، وتم استخراج 7 جثث وإنقاذ شخصين تم تحويلهما لمستشفى الإيمان لتلقي العلاج، كما تم إنقاذ كلب أثار دهشة الأهالي حينها.