ضبط عنصر إجرامي بحوزته 69 لفافة هيروين وحشيش في الدقهلية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شخص سبق اتهامه في 23 قضية «اتجار مخدرات – سلاح ناري – شروع في قتل – بلطجة - سرقة»، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، حال تردده على إحدى القرى بدائرة مركز شرطة طلخا لترويج المواد المخدرة.

وضبط بحوزته 59 لفافة لمخدر الهيروين، و10 لفافات تحوي مخدر الحشيش، ومبلغ مالي.

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

يشار إلى أنه خلال ضبط المذكور، التقط قطعة زجاجية من الأرض وأحدث إصابة بنفسه بجرح قطعي في اليد اليسرى اعتراضا على ضبطه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر القائمة على ترويجها.