الفائزة بجائزة إبداع الإماراتية: صممت خاتما عربيا يبرز الهوية بالفن التشكيلي

قالت آيات ناصر، المصرية الحاصلة على جائزة «إبداع» الإماراتية، إن الجائزة تقام منذ 10 سنوات في دبي بمنطقة أرض المعارض، وأسستها الفنانة عزة السنوسي، لتسليط الضوء على المواهب الفنية في التصميمات من أجل إبراز الهوية الوطنية، لافتة إلى أنها شاركت لأول مرة في الجائزة وفازت بها بعد سنوات من العمل في الفن التشكيلي.

خاتم مستوحي من التراث العربي

وأوضحت «ناصر»، خلال مداخلة لها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية الـ«DMC»، أنها صممت خاتما مستوحاه من التراث العربي الأصيل، وفكرتها كانت منذ 2018: «استخدمت خامات منها الأحجار الكريمة مع المعدن بشكل عصري وفي نفس الوقت يحافظ على التراث وتم التنفيذ في خلال شهر ونصف لوضع اللمسات الأخيرة».

الأحجار الكريمة في الخاتم

وأشارت آيات ناصر، إلى أنها اختارت حجر كريم لونه أصفر للتعبير عن الصحراء والهوية العربية ويمكن استبداله بعد ذلك بخام اللؤلؤ، وفقا لها: «الفن التشكيلي يتضمن التصميم أيضا وصناعة المجوهرات كانت جديدة بالنسبة لي ولكن الحمد لله قدرت أحققها».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.