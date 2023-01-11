أمرت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في المخدرات بسوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، من تجارتهم غير المشروعة، ما مكَّنه ذلك من تكوين ثروة مالية كبيرة، لا تتناسب مع دخلهم المشروع، وأمرت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

عقوبة جريمة غسل الأموال

قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، عن عقوبة غسل الأموال، إن المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال، ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، يعاقب بالحبس والغرامة، وتنص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».

وأوضح المحامي أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.