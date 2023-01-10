إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بضواحي بورسعيد

أصيب شخصان مساء اليوم، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلفيات مشادات سابقة في منطقة بنك الإسكان بحي الضواحى ببورسعيد، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابان إلى المستشفى

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول مصابين اثنين بطلق ناري إثر فى مشاجرة بمنطقة بنك الإسكان وهما محمود لطفي محمد سليمان 57 سنة مصاب بطلق ناري بالقدم اليمنى وأنس محمد عبد الغفار 51 سنة بطلق ناري بالقدم اليسرى ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما

يجري ضبط أفراد المشاجرة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين مجموعة من الأشخاص على خلفية مشاجرات سابقة ويجري ضبط أطراف المشاجرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

التحريات وأقوال الشهود تحسم القضية

وأوضح المحامي جاسر المصري، أن الحكم في القضية يتم طبقا لتحريات البحث الجنائي بقسم شرطة الضواحي وأقوال المصابين وشهود الحادث، وإذا ثبت أن مشاجرة كانت دون سبق إصرار وترصد يتم الحكم فيها مخفف، لكن في حالة إثبات رجال البحث الجنائي بالتحريات وجود سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة في حالة الإصابة.